OpenAI, ChatGPT'nin iOS uygulamasını yayınladı. İlk etapta ABD kullanıcılarına açılan iOS uygulaması yakında tüm dünyadaki kullanıcıların ilgisine sunulacak.

Şirket bir sonraki adımda ise ChatGPT'nin Android uygulamasını yayınlamayı planlıyor.

ChatGPT, yayınlandığı ilk dönemde hızlıca 100 milyon kullanıcı barajını aşmıştı.

Şirketin blog gönderisinde paylaşılan bilgilere göre, uygulama sesli komutları da kabul edecek.

ChatGPT şimdiye kadar OpenAI'nin web sitesinde online olarak mevcuttu. Aynı şekilde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar üretmek amacıyla kullanılan bir uygulama arayüzü aracılığıyla ChatGPT'ye erişebiliyordu.