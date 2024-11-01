OpenAI, Google’ın pabucunu dama atacak ChatGPT Search özelliğini aktif etti

OpenAI, devrim niteliğinde yapay zeka modeli ChatGPT için arama özelliğini duyurdu. Bir süredir üzerinde çalışılan ve Google’a rakip olarak gösterilen ChatGPT Search, 31 Ekim itibariyle devreye alındı.

Güncel bilgileri paylaşan ChatGPT Search, şimdilik ChatGPT Plus, ChatGPT Team kullanıcıları ve SearchGPT pilot test kullanıcıları için aktif. Ücretsiz kullanıcılar ne yazık ki bu müthiş yenilikten faydalanamıyor.

Google, Copilot ve diğer yapay zeka modellerine rakip olan yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT’nin arama özelliği sayesinde tercih ettiği sitelere bağlantılar da sağlıyor. Bu sayede içerik üreticilerinin trafikleri de artıyor. Özellikle Google’ın güncellemelerinden etkilenen haber ve diğer web siteleri, bu özellik sayesinde biraz da olsa moral bulabilir.

Hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurulduğu da belirtilen açıklamada, sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.