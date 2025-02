Reddit'ten ücretli subreddit dönemi

Takip Et

Reddit CEO’su Steve Huffman, Bana Her Şeyi Sor (Ask Me Anything-AMA) oturumunda, platformun 2025 yılı itibarıyla belirli subreddit'lere (alt grup) erişim için ödeme yapılmasını içeren yeni bir modelin hayata geçirileceğini duyurdu.

Huffman, bu yeni sistem kapsamında bazı subreddit'lerdeki içeriklere yalnızca ücretli üyelerin erişebileceğini ve bu modelin platformun en önemli özelliklerinden biri hâline geleceğini belirtti. Ancak ücretli subreddit'lerin ne zaman hayata geçirileceğine dair kesin bir tarih verilmedi.

Ücretli subreddit sistemi nasıl çalışacak?

Reddit, daha önce de ücretli içerik modellerini denemişti. Örneğin, yalnızca Reddit Gold abonelerinin erişebildiği r/Lounge adlı subreddit, platformun premium topluluk modeline yönelik ilk adımlarından biri olmuştu.

Yeni sistem kapsamında, Reddit kullanıcılarının belirli subreddit içeriklerine erişmek için ödeme yapmaları gerekecek. Bu değişiklik, platformda içerik üreten kullanıcılar için yeni bir gelir kaynağı oluşturabilir. Ancak moderasyon sürecinin nasıl işleyeceği ve gönüllü moderatörlerin ücretli subreddit'lerdeki tartışmaları yönetip yönetmeyeceği gibi konular belirsizliğini koruyor.

Ödeme uygulamasının yalnızca yeni oluşturulacak subreddit’ler için geçerli olacağı, hâlihazırda var olan toplulukları etkilemeyeceği belirtildi. Huffman, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Reddit’in ücretsiz sürümünün var olmaya, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini vurgulamıştı.

Reddit, kullanıcıların ürettiği içeriklerden gelir elde etmelerini sağlamak için 2023 yılında Reddit Katılımcı Programı’nı başlatmıştı. Bu sistem, kullanıcıların Reddit’te kazandıkları Altın ödüller, karma puanları ve koleksiyon avatarları gibi içerikler üzerinden para kazanmalarına olanak tanıyor. Program kapsamında, Reddit her 1 altın için 0.01 dolar ödeme yapıyor ve bir kullanıcının ödeme alabilmesi için en az bin altın (10 dolar) biriktirmesi gerekiyor.

Pazar yeri haline geliyor: Ürün alım-satımı ve takas imkanı

CEO Huffman, platformun yalnızca içerik bazlı gelir modelleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda kullanıcıların subreddit’ler üzerinden ticaret yapmasına olanak tanıyacak yeni özellikler geliştirdiğini açıkladı.

Reddit’te halihazırda r/Watchexchange gibi topluluklar, kullanıcıların saat alım-satımı veya takası yapmasına imkan tanıyor. Yeni geliştirilen Reddit pazar yeri özelliği sayesinde, kullanıcılar platformdan ayrılmadan ticaret yapabilecek. Huffman, Reddit’te halihazırda gerçekleşen bu ticaret işlemlerinin, platformun para kazanma stratejilerinde önemli bir yer tutacağını belirtti. Ancak bu özelliklerin ne zaman aktif hâle getirileceği konusunda net bir tarih verilmedi.

Reklam gelirlerini artırmayı hedefliyor

Reddit yöneticileri, platformdaki reklamların kapsamını genişletmek için yeni adımlar atıldığını da duyurdu. Şirketin gelirinin büyük bölümünü reklamlardan elde ettiği, ancak yalnızca Reddit’in resmi web sitesi ve mobil uygulamalarında reklam gösterilebildiği belirtildi.

2023 yılında Reddit, yorumlar arasında reklam göstermeye yönelik testler başlatmıştı. Şu anda bu reklamların platformdaki envanterin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturduğu açıklanırken, Reddit COO’su Jen Wong, bu oranın kademeli olarak artırılacağını belirtti.

Buna ek olarak, bağlamsal reklamcılığın (reklamların çevrelerindeki içeriğe göre gösterilmesi) 2026 yılına kadar Reddit’in iş modelinde daha büyük bir yer tutması bekleniyor.

Reddit’in 2024 bilançosu: 71 milyon dolar net gelir elde etti

Reddit’in AMA oturumunda, aynı zamanda 2024 yılı 4. çeyrek kazanç raporlarına yer verildi. Şirket, 31 Aralık 2024 itibarıyla 71 milyon dolar net gelir elde ettiğini, ancak 2024 yılı genelinde 484.3 milyon dolar net zarar açıkladığını duyurdu.

'Hedefi tutturamamamız Google'daki değişikliklerden kaynaklı'

Buna ek olarak, Reddit küresel günlük aktif kullanıcı hedefini (103 milyon yerine 101.7 milyon) tutturamadı. Şirket, bu düşüşü Google’ın arama algoritmasında yapılan değişikliklere bağladı.