Reddit, OpenAI ile iş birliğini duyurdu, hisseleri yükseldi

Tartışma platformlarından Reddit, OpenAI ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu iş birliği kapsamında ChatGPT, Reddit'teki içeriklere erişim hakkı elde etti.

Söz konusu anlaşma, Reddit hisselerine pozitif yansıdı.

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) kapsamında listelenen Reddit hisseleri, kararın açıklanması ile yüzde 10'dan fazla değer kazandı. Ancak bu yükseliş kısa süreli oldu. Hisselerde bir süre sonra geri çekilme yaşandı.

Reddit, hisse senetlerinde yaşanan yükselişle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hisselerin güncel olarak 56 dolardan işlem gördüğü bildirildi.