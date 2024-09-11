Roblox’un uygulaması Google Play’den kaldırıldı
7 Ağustos'ta erişim engeli getirilen popüler oyun platformu Roblox'un mobil uygulaması, Google Play'den de kaldırıldı.
Çocuklar arasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Roblox, 7 Ağustos’ta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. 15 milyondan fazla kayıtlı oyuncusu bulunan platformun, tekrar erişime açılmasıyla ilgili henüz bir gelişme kaydedilmedi.
Roblox, Google Play'den kaldırıldı
Free Web Türkiye’nin aktardığı bilgiye göre, oyunun mobil uygulaması şimdi de Google Play’den kaldırıldı. Roblox’un Türkiye’deki erişim durumu ve mobil uygulamanın tekrar kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.