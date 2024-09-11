Roblox’un uygulaması Google Play’den kaldırıldı

Çocuklar arasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Roblox, 7 Ağustos’ta Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. 15 milyondan fazla kayıtlı oyuncusu bulunan platformun, tekrar erişime açılmasıyla ilgili henüz bir gelişme kaydedilmedi.

Roblox, Google Play'den kaldırıldı

Free Web Türkiye’nin aktardığı bilgiye göre, oyunun mobil uygulaması şimdi de Google Play’den kaldırıldı. Roblox’un Türkiye’deki erişim durumu ve mobil uygulamanın tekrar kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.