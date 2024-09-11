İtirafçı ile ne konuştu? Narin'in gözaltına olmayan amcası ilk kez anlattı: Camide otururken yanımıza geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar da tutuklandı. Soruşturmada Bahtiyar, amca Güran'dan Narin'in cansız bedenini gizleme karşılığında para aldığını itiraf etmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltındakilerin ifadeleri devam ederken gözaltında olmayan tek amca ilk kez konuştu.

"Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?"

Now Haber'in haberine göre amca Erhan Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile arasında yaşanan konuşmayı açıklayarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.



"Ben köylüyü konuşturamam"

Erhan Güran'ın açıklamaları şöyle:

"Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca içeride oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek.

Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok.

"Bu kadar sakin mi durulur?"

Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş. Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?"