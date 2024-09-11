Narin Güran cinayetinde son durum: Yeni gözaltı kararları verildi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre köy imamı ve Hüseyin Güran'ın ikinci eşi gözaltına alındı.

Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

"Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Köy imamı ve Narin'in büyük amcası Hüseyin Güran'ın ikinci eşi 40 yaşındaki bir kadın akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özelikle Hüseyin Güran'ın ikinci eşinin çok şey bilidiği iddiası var, bu bilgilerde kuvvetle muhtemelen, itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan bir operasyon ve şu anda köy imamı ve Hüseyin Güran'ın ikinci eşi gözaltına alınarak sorgu altına alındı. Bu iki ismin önemli bilgiler bildiği söyleniyor. İmamın neden gözaltına alındığı açıklanmadı ama kadının cinayetin aydınlatılmasında önemli bigiler bildiği söyleniyor.

Amcanın evi camiye yakın bir yerde ancak akrabalar birbirlerine karşı çok yakın ilişkilerle bağlılar ve onunda sürekli birbirlerine gidip gelidkleri biliniyor. Gözaltına alınan amcanın ikinci eşi kadın 40 yaşında. Dolaysıyla bu olayın giderek hem karmaşık bir durum aldığı hem de artık çözülme noktasına geldiği belirtiliyor."

Amca jandarmaya verdiği ifadede Narin'in saat 17.40'ta kendi evine geldiği ve kuzenleriyle görüşmek istediğini ama kuzenlerin evde olmadığını söylüyor ama Narin o saatte caniler tarafından katledilmişti."