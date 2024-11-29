Samsung telefonlar sil baştan! One UI 7 güncellemesinin yeni tasarımı ortaya çıktı

Samsung, geçtiğimiz aylarda akıllı telefon ve tabletler için One UI 7 arayüzünün geleceğini duyurdu. Teknoloji devi güncellemeyi Galaxy S25 serisini tanıtmasının ardından yayınlayacağını da belirtti.

Meraklı bekleyiş devam ederken One UI 7 ile ilgili sızıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayında beta testlerine başlanacak One UI 7, Samsung İspanya internet sitesinde sızdırıldı. Bu sızıntıyla merak edilen pek çok detay da ortaya çıktı.

ONE UI 7’NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsung İspanya’nın internet sitesindeki sızıntıda One UI 7’nin görüntüleri yer alırken, aynı zamanda ‘’One UI 7'de daha rafine ve sezgisel simgeler, akıllı bir bildirim kontrol merkezi, mevcut etkinliğinizin hızlı bir önizlemesini sunan yeni bir kilit ekranı ve çok daha fazlası yer alıyor.’’ ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka odaklı yeni arayüz güncellemesi, yepyeni kontrol paneli, uygulama simgesi ve kilit ekranı ile gelecek. Çok sayıda telefon bu güncellemeyi önümüzdeki birkaç ay içinde alacak.

Daha önceki açıklamalarda Samsung, One UI 7 güncellemesini Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanacağını duyurmuştu. Sammobile'ın aktardğına göre güncelleme ilk etapta S25 ailesiyle karşımıza çıkacak.

Daha sonraki süreçte kademeler halinde diğer desteklenen modellere ulaşacak. Teknoloji sitesi teknoweek.com, daha önce One UI 7’nin iOS ile birbirine benzeyen videosunu da ortaya çıkarmıştı. Görünüşe bakılırsa Samsung, yeni güncellemesinde özellikle animasyon tarafında Apple’ın yolundan gidecek.