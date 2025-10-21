Telefon faturasında tavan fiyat uygulaması: BTK, arama ve SMS ücretlerini sınırladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan 2026’da başlaması planlanan 5G öncesi mobil iletişim ücretlerine tavan fiyat uygulaması getirerek operatörlerin alabileceği maksimum ücretleri belirledi. Buna göre Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi şirketler, arama, SMS ve hat işlemleri gibi hizmetlerde BTK’nın belirlediği üst sınırları aşamayacak.

Yeni tarife düzenlemesiyle BTK, operatörlerin 5G’ye geçiş sürecinde altyapı ve lisans maliyetlerini gerekçe göstererek yüksek zam yapmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Operatörlerin abonelerinden talep edebileceği en yüksek ücretler şu şekilde;

Yurt İçi Aramalar: Dakika başına en fazla 4,11 TL.

Kısa Mesajlar (SMS): Adet başına en fazla 2,93 TL.

Yurt Dışı Aramalar: Dakika başına üst sınır 48,68 TL.

Yurt Dışı SMS: Adet başına üst sınır 8,54 TL.

Özel servisler için de ücret sınırlaması getirildi. “Bilinmeyen numaralar” servisinde dakikalık ücret en fazla 11,65 TL’ye kadar çıkabilecek.

Taahhütsüz abonelere zam sınırı %32

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G öncesi taahhütsüz abonelere uygulanacak zam oranını sınırlandırdı. Sabah'ın haberine göre yeni düzenlemeyle, sözleşmesi sona eren taahhütsüz abonelerin tarifelerine en fazla yüzde 32 oranında zam yapılabilecek. Örneğin, mevcut tarifesi 300 TL olan bir abonenin yeni tarifesi en fazla 400 TL olabilecek.

Hat işlemleri için belirlenen ücret tavanları ise şu şekilde: Garanti kapsamındaki SIM kart değişimi ücretsiz kalacak, kayıp veya kullanıcı kaynaklı SIM kart değişimi 180,06 TL olacak, hat açma-kapama işlemlerinin ücreti ise 183,68 TL olarak belirlendi.

BTK, vatandaşların 5G öncesi bu yeni ücretleri karşılaştırabilmesi için e-Devlet üzerinden sunulan “Tarife Karşılaştırma” hizmetini kullanabileceklerini duyurdu.