İngiltere mali yılın ilk yarısında hedefin üzerinde borçlandı

İngiltere, mali yılın ilk 6 ayında planlanandan daha fazla borçlanarak kasım ayında açıklanacak bütçede yeni vergi artışları ve bazı harcama kesintileri beklentilerini güçlendirdi.

Ulusal İstatistik Ofisi, eylül ayında kamu sektörü net borçlanmasının 20,2 milyar sterlin olduğunu açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 18,6 milyar sterlindi. İlk altı aylık toplam borçlanma 99,8 milyar sterline ulaşarak, Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin mart tahminlerindeki 92,5 milyar sterlinlik öngörüyü aştı.

Hazine Bakanı Rachel Reeves’in 26 Kasım’da parlamentoya sunacağı bütçede borçlanmayı kontrol altına alacak yeni önlemler açıklaması bekleniyor.

Barclays’in Başekonomisti Jack Meaning, piyasaların bütçeyi “uzun zamandır görülmemiş ölçüde dikkatle” izlediğini belirterek güvenilir bir borç azaltma planının önemine dikkat çekti.