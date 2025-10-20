iPhone 17 satışları bir önceki modeli ikiye katladı!

Araştırma şirketi Counterpoint'in derlediği verilere göre, Apple'ın iPhone 17 serisinin Çin ve ABD'deki erken satışlarda bir önceki modelden daha iyi performans gösterdiği görüldü.

Counterpoint, iPhone 17 serisinin iki ülkede piyasaya sürüldükten sonraki ilk 10 gün boyunca iPhone 16 serisini yüzde 14 geride bıraktığını belirtti.

Temel model iPhone 17'nin satışları aynı dönemde, Çin'de iPhone 16'ya kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Modelin satışları iki pazarda yüzde 31 arttı.

Kıdemli Analist Mengmeng Zhang raporda, "Temel model iPhone 17 tüketiciler için çok cazip, harika bir fiyat-performans sunuyor. Daha iyi çip, geliştirilmiş ekran, daha yüksek temel depolama, ön kamera yükseltmesi - tümü geçen yılki iPhone 16 ile aynı fiyata" ifadelerini kullandı.