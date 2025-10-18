  1. Ekonomim
2025 iPhone Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye, iPhone fiyatında dünya genelindeki en pahalı olduğu ülke olarak zirveye yerleşti.

iPhone fiyat endeksinde zirve Türkiye'nin!
2025 iPhone Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye, iPhone fiyatında dünya genelindeki en pahalı olduğu ülke olarak zirveye yerleşti.

Deutsche Bank verilerine dayanan ve 41 ülkeyi kapsayan bu analize göre, Türkiye'de bir iPhone 16 Pro'nun fiyatı 2.182 dolar seviyesinde. Bu rakam, Amerika'daki 1.079 dolarlık fiyata kıyasla yüzde 102 daha yüksek, yani Amerika fiyatının iki katından fazlasına denk geliyor.

Fiyat farkının sebebi vergiler

Türkiye'deki tüketiciler, en üst düzey bir iPhone için listedeki en yüksek fiyatı ödüyor. Fiyatları yukarı çeken etkenler arasında, diğer vergilerin yanı sıra özellikle yüzde 50'lik lüks tüketim vergisi ve katma değer vergisi gibi yüksek oranlı vergiler bulunuyor.

Raporda, küresel çapta Brezilya'da da olduğu gibi, ithalat tarifeleri ve çoklu vergiler, fiyatları keskin bir şekilde yukarı taşıyor. Ayrıca, kur dalgalanmaları ve enflasyon gibi ekonomik faktörlerin de maliyetlere eklendiği ifade ediliyor.

iPhone fiyat endeksinde zirve Türkiye'nin! - Resim : 1

İşte ülke ülke fiyatlar

Amerika'da iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.079 dolarken, birçok ülkede fiyat etiketi çok daha yüksek. Güney Kore, 1.063 dolarlık fiyatıyla listede bir istisna oluşturuyor ve iPhone'ların Amerika'dan bile yüzde 1 daha ucuza satıldığı tek ülke konumunda.

İşte iPhone telefonların en pahalı olduğu ilk 10 ülke ve fark yüzdesi:

1

Türkiye

$2,182

102%

2

Brazil

$1,835

70%

3

Egypt

$1,525

41%

4

Sweden

$1,448

34%

5

India

$1,401

30%

6

Denmark

$1,398

30%

7

Norway

$1,391

29%

8

Finland

$1,383

28%

9

Portugal

$1,372

27%

10

Poland

$1,366

27%
