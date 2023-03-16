Samsung’dan, Güney Kore’nin mega projesine yatırım

Samsung, Güney Kore hükümetinin ülkede gerçekleştireceği mega çip geliştirme merkezi projesine 20 yılda yaklaşık 300 trilyon won yani 230.8 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Güney Kore, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi bölgesinde "dünyanın en büyük" çip üretim tesisi kurulacağını açıklamıştı.

2042 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan tesislerde çipin yanı sıra ekran, batarya ve robot gibi donanımların da üretileceği ifade edildi.