Samsung’dan pil ihtiyacını ortadan kaldıracak S Pen kalem geliyor

Akıllı telefon, tablet ve ve birçok alanda ürün geliştiren Samsung, halihazırda S Pen kalemlerini geliştirip cihazlarıyla birlikte satışa sunuyor.

Ancak teknoloji devi bunu bir adım daha ileriye taşıyarak HiDeep ile yeni bir anlaşmaya vardı. Bu kapsamda hem pile hem de dijitizer ihtiyacını ortadan kaldıran yeni bir S Pen geliştirilecek.

ÇİNLİ AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİNE TANITILACAK

The Elec’in aktardığına göre her iki şirket, geliştirdikleri bu teknolojiyi Çinli akıllı telefon üreticilerine tanıtmayı planlıyor.

Halihazırda Samsung, Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold ve Galaxy Tab modellerinde stylus (S Pen) kullanımını desteklemek için dijitizerler kullanıyor. Ancak bu styluslar pile ihtiyaç duymuyor.

Öte yandan, Apple Pencil ise pil ile çalışıyor ancak Apple’ın cihazları dijitizer kullanmıyor. Dijitizer, stylusun ekran üzerindeki temasını algılamak için cihazların kartlarına eklenen ince dikdörtgen bir bileşen olarak biliniyor.

Apple ve Samsung'un kendi stylus modelleri birbirlerinin cihazlarıyla uyumlu değilken, HiDeep bu teknolojilerin birbiriyle senkronize çalışmasını hedefliyor.

Güney Koreli dokunmatik çip firması HiDeep, ağustos ayında global büyük müşterilerle bir stylus modeli geliştirmek için çalıştığını açıklamıştı. Geçen ay ise bu stylusun global bir müşteri tarafından mobil cihazında kullanılmasını beklediğini ve bu durumun şirkete yeni gelir sağlayacağını belirtti.

Aktarınlara göre müşterinin muhtemelen Çinli bir akıllı telefon üreticisi olduğu düşünülüyor çünkü Çinli üreticiler, Samsung ve Apple’a kıyasla cihazlarında yeni teknolojileri benimseme konusunda daha aktif davranıyor. Samsung Display, zaten OLED panellerini bu üreticilere tedarik ediyor ve yeni tedarik anlaşmasını referans alarak daha sonra Samsung ve Apple’a sunmayı hedefleyebilir.