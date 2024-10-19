Samsung’dan uygun fiyatlı telefon geliyor: Galaxy A26 performans testlerinde görüldü

Samsung, uygun fiyatlı A serisine yakında yeni bir üye daha ekleyecek. Galaxy A26 olarak adlandırılacak yeni telefonun teknik özellikleri netlik kazanmaya başladı.

Geekbench performans testlerinde ortaya çıkan A26’nın, tekli ve çoklu çekirdek sonuçları belli olurken, işlemcisi ve RAM kapasitesi de netleşti.

GALAXY A26 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geekbench platformuna göre A26, işlemci tarafında gücünü Exynos 1280 yonga setinden alırken, 6 GB RAM’e sahip olacak.

Geekbench’te 3061 puan alan Galaxy A26, 2,6 GHz çekirdek frekansına sahipken, 6 GB RAM ile günlük işleri rahatlıkla yapabileceğini gösteriyor.

Öte yandan telefonun diğer teknik özellikleri şu an için belirsizliğini korurken, 4 Ocak’ta piyasaya çıkan Galaxy A25’in özelliklerini kısaca hatırlayalım;

6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekran ile donatılan A25, 13 Megapiksel selfie kamerası ve 50 Megapiksel ana kamera ile karşımıza çıktı

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, Exynos 1280 işlemciyle donatılırken, aynı zamanda 6 GB RAM ile destekleniyor. Kutudan Android 14 ile çıkan A25, dört yıl büyük Android beş yıl da güvenlik güncellemeleri alacak.

Galaxy A26’da selefine benzer özelliklere sahip olacak. Ancak Samsung yeni modelini bazı tasarım değişiklileri ile piyasaya sürebilir.