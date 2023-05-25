Snapchat ve Instagram cinsel şantajda ilk sırada

Avustralyalı yetkililer, internet kullanıcılarının çıplak görüntülerle şantaja maruz kaldığı olayların, 2023'ün ilk çeyreğinde üç katına çıktığını açıkladı.

Yurttaşların internetteki güvenliğinden sorumlu eSafety Commissioner biriminin yayımladığı yeni raporda, bu tür şantaj faaliyetlerinin en çok genç erkekleri hedef aldığı bildirildi.

Buna göre siber suçlular, genç erkekler başta olmak üzere, kurbanlarından şantaj yapma amacıyla cinsel içerikli görüntüler talep ediyor.

Bu görüntüler daha sonra kullanıcıları cinsel faaliyetlere zorlamak veya onlardan para istemek için kullanılıyor.

Kuruma gönderilen en çok ihbarın Instagram ve Snapchat'le ilgili olduğu bildirildi. Bu da siber suçluların şantaj için en azından Avustralya'da en çok bu iki platformu kullandığı anlamına geliyor.

Kurumun bu yıl ocaktan marta kadar 1700 cinsel şantaj ihbarı aldığı bildirildi. 2022'nin aynı döneminde ihbar sayısı 600'dü.

1700 ihbarın çoğu gençlere aitti. Yaşları 18 ve 24 arasında değişen 1200 genç, yardım için eSafety'ye başvurmuştu.

Tüm şikayetlerin yüzde 90'ı erkeklerden gelmişti.

Kurum yetkililerinden Julie Inman Grant, "Gençleri, özellikle de genç erkekleri, onlarla birdenbire yakınlaşan ve hemen cinsel ilişkiye giren kişilere karşı çok dikkatli olmaları için eğitmeliyiz" diye konuştu.

"Organize suç örgütleri tarafından yönetilen ve cinsel görüntüler paylaştıktan sonra o kullanıcıya şantaj yapmak isteyen taklit hesaplar var. Bu büyük risk."

Bunun yanı sıra çocuklara yönelik cinsel istismar içeren çevrimiçi materyallere dair ihbarların da arttığı öğrenildi.

Kurum 2022'nin ilk çeyreğinde bununla ilgili 3 bin şikayet almıştı. Sayı bu yıl 8 bine çıktı.

Grant, mağdurların şantaj tehditlerine yanıt vermemesinin önemli olduğunu çünkü şantajın genellikle daha fazla şantajla sonuçlandığını söyledi.

"Bir kez öderseniz, geri gelirler" diyen yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğunlukla yurtdışında yerleşik olduklarından, insanların paralarını geri almaları neredeyse imkansız."