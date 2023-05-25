ChatGPT, 11 ülkeye daha açıldı

OpenAI paylaştığı bir gönderi ile ChatGPT uygulamasının 11 ülkeye daha açıldığını duyurdu. ChatGPT uygulaması ilk etapta yalnızca iOS sürümü ile sadece ABD'deki kullanıcılara açılmıştı.

Bu yeni güncelleme ile ABD'nin yanı sıra Arnavutluk, Hırvatistan, Fransa, Almanya, İrlanda, Jamaika, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Güney Kore ve Birleşik Krallık ülkelerindeki kullanıcılar da uygulamaya erişebilecek.

Şu an için yalnızca iOS sürümü mevcut olan uygulamanın, Android sürümünün de yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OpenAI'ın, zorlayıcı yapay zeka regülasyonları nedeniyle Avrupa'dan çekilme ihtimali gündeme gelmişken, şirketin ChatGPT iOS uygulamasında Avrupa ülkelerini de kapsayan bir genişlemeye imza atmış olması ise dikkat çekti.