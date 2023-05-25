ChatGPT'nin yaratıcısı uyardı: Yapay zekayı durdurmak imkansız

Filozoflar ve akademisyenler süper zeka olarak da bilinen yapay genel zeka üzerine onlarca yıldır teoriler geliştirse de OpenAI'ın üst düzey yetkilileri, son yıllardaki hızlı ilerlemelerin artık bunun eşiğinde olabileceğimiz anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü yayımlanan bir blog yazısında OpenAI'dan Sam Altman, Greg Brockman ve Ilya Sutskever, yapay zeka süper zekasının gücünün hem olumlu hem de olumsuz anlamda eşsiz olacağını söyledi.

Yazıda, "Şu anda gördüğümüz tablo göz önüne alındığında, gelecek on yıl içinde yapay zeka sistemlerinin çoğu alanda uzman beceri düzeyini aşacağı ve günümüzün en büyük şirketlerinden biri kadar üretken faaliyet yürüteceği düşünülebilir" ifadeleri yer aldı.

"Hem potansiyel artıları hem de eksileri açısından süper zeka, insanlığın geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığı diğer teknolojilerden daha güçlü olacak."

OpenAI, insanlığın süper zekanın gelişiyle başa çıkabilmesi için üç yol ortaya koyarken, kanun yapıcılara ve düzenleyicilere bunu durdurmaya çalışmamaları uyarısı yaptı.

Yazıda, "Süper zekanın yaratılmasını durdurmanın mantıksız bir şekilde riskli ve zor olacağına inanıyoruz" uyarısında bulunuldu.

"Avantajlar çok büyük olduğundan, onu inşa etmenin maliyeti her yıl azaldığından, onu inşa eden aktörlerin sayısı hızla arttığından ve doğası gereği içinde bulunduğumuz teknolojik yolun bir parçası olduğundan, onu durdurmak küresel gözetim rejimi gibi bir şey gerektirecek ve bunun bile işe yarayacağı kesin değil. Dolayısıyla bu işi doğru yapmak zorundayız."

Altman, geçen hafta ABD'li senatörlerin gelişmiş yapay zekanın yarattığı risklerle ilgili sorularını yanıtlamak üzere bir kongre oturumuna katıldı.

38 yaşındaki Altman, Senato Adalet Komisyonu'na bağlı Gizlilik, Teknoloji ve Hukuk Alt Komitesine, ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botlarının "önemli bir endişe konusu" olduğuna ve kötüye kullanımı önlemek için kurallar ve yönergeler gerektirdiğine inandığını söyledi.

Demokrat Senatör Cory Booker, "Ok yaydan çıktı. Küresel bir patlama yaşanıyor" diye belirtti.

Altman, seçim manipülasyonu gibi yapay zeka zararlarını önlemenin muhtemel bir yolunun, yapay zekanın geliştirilmesi için lisanslama ve test gereklilikleri getirmek olacağını söyledi.

OpenAI'ya göre bir olasılık, ABD'de Yapay Zeka Güvenliği ve Altyapı Emniyeti Bürosu (Office for AI Safety and Infrastructure Security/Oasis) adında bir yapay zeka lisanslama kurumunun oluşturulması.