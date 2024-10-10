Tartışmalar nedeniyle kaldırılmıştı. Google, yapay zeka görüntü oluşturma aracını yeniden aktif etti

Google, yapay zeka ile görüntü oluşturmayı mümkün kılan Imagen 3 aracını yeniden aktif etti. Daha önce insan profilleri oluştururken ırkçı yaklaşımlarıyla gündeme gelen bu yapay zeka aracı, tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Ancak Google, çeşitli iyileştirme ve optimizasyonlar yaptıktan birkaç ay sonra Imagen 3 görüntü oluşturma aracını yeniden kullanıma sundu.

TÜM DÜNYADA KULLANIMA AÇILDI

Imagen 3 ilk etapta sınırlı sayıda ülkede kullanılabilirken, kısa süre önce tüm dünyaya açıldığı resmi olarak duyuruldu.Tartışmalara neden olan versiyona kıyasla Google'ın güncellediği Imagen 3, daha önce hiç olmadığı kadar “daha yüksek doğruluk”, “daha iyi komut takibi” ve “daha az dikkat dağıtıcı artefakt” desteğine sahip.

Ek olarak “net ayrıntılar”, “canlı renkler” ve “daha az kusur” getirecek ve klasik yağlı boya tablolardan modern dijital sanata kadar geniş bir stil yelpazesini de destekliyor.

Rakip yapay zeka görüntü oluşturucularının aksine Imagen 3 her bir isteminiz için yalnızca bir görüntü oluşturulabiliyor. Ayrıca oluşturulan görüntülerin 2048x2048 çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Imagene 3 görüntü oluşturma aracını kullanmak istiyorsanız buraya tıklayabilir, verdiğiniz komutlarla görüntüler oluşturabilirsiniz.