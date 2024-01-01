Teknolojik cihazını tamir ettirene ödeme yapılacak

Avusturya, bozulan elektronik cihazlarını tamir ettiren kişilere 200 dolara kadar yardımda bulunuyor.

Eğer çamaşır makinesi, laptop, elektrikli su ısıtıcısı ya da cep telefonu bozulan kişiler yenisini satın almak yerine tamir ettirmek isterse hükümet maddi yardımda bulunduğu bir sistem uyguluyor.

BBC’nin Viyana muhabiri Bethany Bell’in haberine göre, hükümet Tamir Fatura Sistemi ile ülkede yaşayanların eski elektrikli cihazlarını atması yerine yeniden kullanıma sokmasını amaçlıyor.

Müşterilerin önce hükümetin internet sitesinden bir makbuz alması, daha sonra bununla mağazaya önceden ödeme yapması gerekiyor. Masraflarının yarısını ise 3-4 hafta içinde geri alabiliyorlar.