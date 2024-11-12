Togg’dan sonra en önemli milli proje: Yerli yazılımlı haberleşme cihazında sona yaklaşıldı

Togg’dan sonra en önemli milli proje olarak değerlendirilen, Türk Dünyası İş Konseyi’nce çalışmaları yürütülen yerli yazılıma sahip haberleşme cihazında sona yaklaşıldı. Siber güvenlik açısından kritik öneme sahip haberleşme cihazı için adımlar hızlandı.

Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu Türk Dünyası İş Konseyi yönetimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Togg’dan sonra en önemli milli proje

Yerli otomobil Togg’dan sonra en önemli yerli ve milli proje olan yerli yazılıma sahip haberleşme cihazı projesinde çalışmalar hız kazandı. Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu Türk Dünyası İş Konseyi’ni Otonomi’deki merkezinde ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve konsey üyelerince karşılanan Hatipoğlu, bu milli projenin önemine vurgu yaparak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

“Güvenlik ile ilgili çalışmalar önemli”

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da yer aldığı toplantıda sektörel sorunlar da dile getirildi. Hatipoğlu, uygulanan ekonomik program hakkında bilgi verirken her geçen gün programın daha iyiye gittiğini, özellikle yılbaşı sonrası yaşanacak rahatlamanın kendini göstereceğini söyledi. Hatipoğlu, bu çalışmalar sürerken, özellikle stratejik öneme sahip, güvenlik açısından önem arz eden çalışmaların da hayati olduğunu ve Türk Dünyası İş Konseyi’nce çalışmaları yürütülen yerli yazılıma sahip haberleşme cihazı için desteklerini ifade etti.

“TOGG gibi bu haberleşme cihazı da önemli bir atılım”

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı da olan Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç da tüm üyelerle birlikte heyecanla çalıştıklarını belirterek desteklerinden ötürü teşekkürlerini ifade etti. Erkoç, daha önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile de konu ile ilgili istişarelerini hatırlatarak bu desteklerin çok kıymetli olduğunu belirtti. Erkoç, şu bilgileri verdi:

“Dünya zor süreçlerden geçiyor. Ülkemiz için de milli projelerimizin daha da önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bizler vatanımız, milletimiz için faydalı işler yapalım; ülkemize ekonomimize ve en önemlisi güvenliğimize katkı sağlayacak projelere imza atalım istedik. Ahilik kültürü ile aynı amaca hizmet etmek ateşiyle yanan iş insanlarımızla bir araya geldik. Kıymetli devlet büyüklerimizin de desteğiyle bu amaç uğruna gece gündüz çalışmaya kararlıyız. İnşallah yerli otomobilimiz TOGG gibi bu da haberleşme alanında önemli bir atılım olacak.”

Yerli ve milli haberleşme cihazı lansman ile tanıtılacak

Dünyada savaşların artık teknolojiler üzerinden gerçekleştiğini, bu sebeple teknolojilerin de millileştirilmesinin hayati önemde olduğunu hatırlatan Erkoç, “Çalışmaların hızla sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında detaylı bilgi paylaşılacağını sözlerine ekledi. Erkoç, “Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Gelişmiş ülkeler, kendi milli çıkarlarını önceleyen ülkeler, siber güvenliğin önemini ilk sıraya koyuyor. Bizim için de başat olarak güvenli haberleşme stratejik öneme sahip. Dünyadaki ve bölgedeki jeopolitik risklere baktığımızda bunu daha net görüyoruz. Ayrıca Biz Türkiye olarak, ortaya çıkabilecek risk ve tehditleri bertaraf edebilecek bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahibiz. Şu anda alanında önemli isimler ve ekipler proje ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz tanıtım toplantısı ile detaylı bilgileri de paylaşacağız” diye konuştu.