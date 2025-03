TÜRKSAT 1000 Mbps hızlı interneti 2 milyon haneye ulaştıracak

Takip Et

Mehmet KAYA/ANKARA

TÜRKSAT’tan yapılan yazılı açıklamada TÜRKSAT Kablonun “Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü” projesi kapsamında altyapı yatırımlarını hızlandırdığı belirtildi. KABLONET markasıyla sunulan internet hizmetinde 5,5 milyon haneye ulaştıklarını, bunların içinde 1000 Mbps hıza sahip altyapının eriştiği haneleri de hızla artırmak için yatırım yapıldığı vurgulandı.

Tüm Türkiye’de hizmet sunulduğu belirtilen açıklamada, “Daha uzun ömürlü olması, daha yüksek hız sunması ve daha düşük gecikme süresi özelliklerine sahip Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON), 1000 Mbps’ye kadar yüksek hızlı fiber internet imkânı sunuyor. Türksat Kablo, 2024 yılında başlattığı Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü projesiyle aynı yıl içerisinde yaklaşık bir milyon hanede dönüşüm gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2025 yılında dönüşüm yapılan hane sayısının 2 milyona çıkması hedefleniyor” denildi.

TÜRKSAT TV Her Yerde ile TV platform hizmetine başladı

TÜRKSAT’ın, şebekesinin bulunmadığı yerlerde internet tabanlı TV Her Yerde ve TÜRKSAT TV Box aracılığıyla televizyon hizmeti verdiğini, TV Her Yerde sayısal televizyon platformunun zengin bir içeriğe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, “TV Her Yerde, zengin yayın içeriği (film, dizi, belgesel vb.) ve canlı TV izleme özelliğiyle müşterilerine istedikleri yerde ve zamanda seyir imkânı sunuyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet düsturuyla hizmet sunan Türksat Kablo, 2024 yılında İnternet Servis Sağlayıcıları ve Dijital Platform kategorilerinde 9’uncu kez birincilik ödülü aldı” denildi.