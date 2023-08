Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor

Elon Musk bir süre önce sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın ismini X olarak değiştirmişti.

Söz konusu hamleden sonra, Twitter Blue'nun isminde de değişiklik yapılması kaçınılmaz oldu. Buna göre Twitter Blue, X'in yeniden markalaşma süreci nedeniyle birtakım değişikliklere uğrayacak.

Türkiye’de aylık 150 TL’lik ödeme ile alınabilen Blue abonelik hizmeti, Elon Musk’ın yapmış olduğu bir paylaşımda X Premium olarak adlandırıldı.

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber.



The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber.



This program is open to everyone.