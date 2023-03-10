WhatsApp, yeni emojilerini duyurdu
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp’a 21 yeni emoji geldi.
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WhatsApp'ın son Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi.
Anlık haberleşme uygulamasına 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide de düzenlemeler yapıldı.
WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, denizanası, kaz, titreyen yüz ve farklı el işaretleri gibi emojiler yer aldı.
Yeni emojilerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulacağı açıklandı.