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WhatsApp, yeni emojilerini duyurdu

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp’a 21 yeni emoji geldi.

Haber Merkezi
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WhatsApp'ın son Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi.

Anlık haberleşme uygulamasına 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide de düzenlemeler yapıldı.

WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, denizanası, kaz, titreyen yüz ve farklı el işaretleri gibi emojiler yer aldı.

Yeni emojilerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulacağı açıklandı.

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