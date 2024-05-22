Whatsapp'a beklenen o yeni özellik geldi: Mesajları silmeyi de geri alabilirsiniz!

META'nın mesajlaşma uygulaması Whatsapp her gün kendini yeniliyor.

Uygulama, yeni güncellemelerle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

İşte o güncellemelerden birisi, bazıları için "Hayat kurtarıcı" denebilecek cinsten. Eğer yanlışlıkla bir mesaj attıysanız ya da attığınız mesajdan pişman olup sildiyseniz ve bu işlemi sadece "Benden sil"yaptıysanız bu güncelleme ile durumu değiştirmek mümkün.

Whatsapp bu sabah kullanıcılara bir mesaj yollayarak "Benden sil" işleminin geri alınabileceğini duyurdu.

Whatsapp'tan yapılan duyuruya göre "Benden sil" işlemi geri alınabilecek. Uygulama üzerinden kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı."

Whatsapp 'ın son güncellemelerinden birinde atılan mesajların 15 dakika içerisinde düzenlenmesine olanak sağlanmıştı.

Ancak atılmasının üzerinden 15 dakika geçen mesajları düzenlemek mümkün olmuyordu.

Bu durumda mesajları silmek mümkün. Fakat mesajları yedeklemediğiniz sürece sildikten sonra geri almanın hiçbir yolu yoktu.

Whatsapp, mesajların silinmesi ve düzenlenmesi ile ilgili özelliklerini şöyle aktarıyor:

Mesajları herkesten silme

"Mesajları herkesten silme özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bireysel bir sohbetten veya bir grup sohbetinden silmenize olanak tanır. Bu özellik, yanlış sohbete mesaj gönderdiğinizde veya gönderdiğiniz mesajda bir hata olması durumunda özellikle işinize yarayacaktır. Grup yöneticisi olarak, diğer üyelerin gönderdiği sorunlu mesajları sohbetten silebilirsiniz.

Gönderdiğiniz ve herkesten silinen mesajların yerinde aşağıdaki cümle görünür:

“Bu mesaj silindi”

Gönderdiğiniz mesajları herkesten silme

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesajı basılı tutun. Dilerseniz daha fazla mesaj seçerek aynı anda birden çok mesajı silebilirsiniz.

HerkestenSil’e dokunun.

Grup yöneticileri, gruptaki başka bir üyenin gönderdiği mesajları silebilir. Bu özellik sayesinde yöneticiler, uygun olmayan veya kötü amaçlı mesajları ya da medyaları tüm üyelerden silerek özel grup ve topluluklarını yönetebilir. Bir yöneticinin herkesten sildiği mesajların yerinde aşağıdaki cümle görünür:

“Bu mesaj [yönetici adı] adlı yönetici tarafından silindi”

Gruptaki başka bir üyenin gönderdiği mesajları silme

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesajı basılı tutun.

Sohbetler sekmesinin en üst kısmında

HerkestenSil’e dokunun.

Not: Hem sizin hem de mesajın alıcılarının WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

iOS için WhatsApp kullanan alıcıların Fotoğraflar uygulamasında, sizin gönderdiğiniz bazı medyalar mesaj WhatsApp sohbetinden silindikten sonra bile kayıtlı kalabilir.

Mesajınız silinmeden önce veya silme işleminin başarısız olması durumunda alıcılar mesajınızı görebilir.

Herkesten silme işleminin başarısız olması durumunda size bildirim gönderilmez.

Herkesten Sil özelliğini kullanabilmek için söz konusu mesaj gönderildikten sonra iki gün süreniz vardır.

Gruplardaki diğer üyelerin gönderdiği mesajları sadece grup yöneticileri silebilir.

Grup yöneticilerinin, başka üyelerin gönderdiği mesajlarda Herkesten Sil özelliğini kullanabilmek için söz konusu mesaj gönderildikten sonra iki gün süreleri vardır.

Grup üyeleri Herkesten Sil özelliğinin hangi yönetici tarafından kullanıldığını görebilir.

Grup yöneticilerinin sildiği mesajlar kurtarılamaz ve bu mesajların silinmesine itiraz edilemez.

Mesajları kendinizden silme

Telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silebilirsiniz. Mesajları kendinizden silmeniz, alıcılarınızın sohbetlerini hiçbir şekilde etkilemez. Bu kişiler sildiğiniz mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam edecektir. Ancak yeni özellikle mesaj silmeyi geri alıp yeniden herkesten sil seçeneğine başvurabilirsiniz

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesajı basılı tutun. Dilerseniz aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaja dokunabilirsiniz.