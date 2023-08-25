WhatsApp'a isimsiz grup kurma özelliği geldi

WhatsApp, kullanıcıların platformda isim vermeden grup kurmasına olanak tanıyan özelliğini tanıttı.

Yeni özellik bir kısıtlamayla geliyor. Şu anda 1024 kişinin eklenebildiği WhatsApp grupları oluşturulabiliyor ancak isimsiz gruplar 6 katılımcıyla sınırlandırılacak. Bu gruplar, gruba eklenen kullanıcılara göre dinamik olarak adlandırılacak.

Grup adı, her katılımcı için (kişileri telefonlarına nasıl kaydettiklerine bağlı olarak) farklı görünecek. Birbirilerinin numaralarını eklememiş kişilerden oluşan isimsiz bir gruba katılırsanız telefon numaranız grup adında görünecek.

WhatsApp’ta isimsiz grup nasıl kurulur?

-WhatsApp uygulamasını açın.

-Grup kurmak için sağ üstteki kalem/not defteri sembolüne dokunun.

-Yeni Grup seçeneğine dokunun.

-Gruba katılacak kişileri ekleyin.

-Grup adı (isteğe bağlı) ifadesini göreceksiniz.

-Oluştur butonuna dokunun.



