WhatsApp’ın Android cihazlara getireceği yeni özelli belli oldu: Ana ekrana yerleştirilecek

Meta bünyesinde hizmet veren WhatsApp, 2024’ü saymakla bitmeyecek yeniliklerle geçirdi. Daha kullanıcı odaklı güncellemeler ile eksikler giderilirken, uygulamanın sesli ve görüntülü arama özellikleri de daha kaliteli hale getirildi.

Bununla birlikte Meta, 2024 ortalarında birçok ülkede (Türkiye henüz listede değil) Meta AI ismini verdiği yapay zeka aracını piyasaya sürdü.

Meta AI ile kullanıcılara kolaylık sağlanırken, bu yol Android cihazlar için yeni bir özellik daha ekleneceği ortaya çıktı.

Wabetainfo’nun haberine göre Meta AI, yakında yapılacak bir güncelleme ile Android telefonların ana ekranına kısayol olarak gelecek. Tıpkı diğer widget’lar gibi AI destekli bu araca kolayca erişim sağlanabilecek.

Şu anda sınırlı sayıda ülkede mevcut olan Meta AI, kullanıcıların metin tabanlı sorular sormasına karşı doğal dille yanıtlar verebilirken, aynı zamanda görüntü de oluşturabiliyor. Üstelik bu sadece WhatsApp değil, aynı zamanda Instagram ve Facebook gibi diğer Meta servislerinde de çalışıyor.

Meta AI için testleri devam eden yeni kısayol tuşu iki bölümden oluşacak. Kullanıcılar dilerse soru sormak için sola tıklayabilecek dilerse de fotoğraf seçip Meta AI ile paylaşmak için sağ tıklama işlemi yapabilecek.

Şu anda test aşamasındaki bu özelliğin resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Ayrıca Meta AI adı verilen yapay zeka servisinin Türkiye’de aktif edileceği tarih de merak konusu.

Kaynak: wabetainfo.com

Derleme: ekonomim.com