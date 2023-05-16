Windows'a "iPhone ile Bağlantı" özelliği geldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, birkaç ay önce iPhone kullanıcılarını ilgilendiren bir gelişme ile gündeme geldi.

Windows için hazırlanan KB5023706 kodlu Windows Insider güncellemesi, "Phone Link" (Türkiye'de bilinen ismiyle Telefon Bağlantısı) isimli uygulamayı güncelledi. Böylelikle uygulama aracılığıyla iMessage'a erişim imkanı tanındı.

Microsoft, bu güncellemeyi geçtiğimiz ay bazı Windows kullanıcılarına sundu.

Ancak güncel duyurulara göre Microsoft, Telefon Bağlantısı uygulamasına iPhone desteğini getiren güncellemeyi tüm Windows kullanıcıları için yayınladı.

Phone Link nedir?

Phone Link, en basit anlatımı ile iPhone'ların bir Windows bilgisayara bağlamasına imkan tanıyor. Bu uygulama ile kullanıcılar, Windows’da iMessage yoluyla mesaj gönderip alacak, arama yapacak ve bilgisayarlarında telefonlarına gelen bildirimleri görecekler.

Microsoft, Windows cihazlarını iPhone’lara bağlamak ve iMessage’ın kullanılmasını sağlamak için Bluetooth teknolojisinden yararlanıyor. Yani eğer Windows ile çalışan bilgisayar Bluetooth desteğine sahipse Phone Link uygulamasını herhangi bir sorun yaşamadan kullanılabilir.