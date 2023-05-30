Yapay zeka beyin dalgalarını videoya dönüştürdü

Singapur Ulusal Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi'nde görev alan Jiaxin Qing, Zijiao Chen ve Juan Helen Zhou'dan oluşan ekip, beynin kan akışındaki küçük değişimleri kaydeden fMRI görüntüleme yöntemiyle insanların beyin dalgalarını kaydetti.

Daha sonra bu veriler, Stable Diffusion adlı yapay zeka modeli üzerinde kullanıldı. Son dönemde giderek popüler olan Stable Diffusion, metinden görsel ve video üreten, açık kaynaklı bir yapay zeka yazılımı.

Araştırma ekibinin deneylerinde bir grup katılımcıya videolar izletildi. Katılımcılar kendilerine gösterilen görüntüleri izlerken beyin dalgaları da fMRI cihazıyla kaydedildi.

Daha sonra bu dalgalar yeniden videoya dönüştürüldü. Orijinal görüntüler ve yapay zekanın ürettiği videolar arasında paralellik gözlemlendi.

Katılımcılara izletilen videolar hiçbir şekilde yapay zekaya yüklenmemişti.

Buna rağmen videolar arasındaki farkların çok az olduğu, çoğunlukla benzer renk tonlarını taşıdığı ve benzer konuları işlediği ifade edildi.

Yapay zekada üretilen videoların, katılımcılara izletilenlerle yüzde 85 oranında uyumlu olduğu belirtildi.

Bu da nihayetinde deneyin başarılı olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar bu deneylerle kurdukları sisteme Mind Video (Zihin Videosu) adını verdi. Mind Video için açılan internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sinirbilimde ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde geliştirilen büyük modellerin umut verici uygulama alanları olduğuna inanıyoruz."

Bu çalışma, esasen yapay zekayla insanların zihinlerini okuma alanındaki bir atılımı temsil ediyor.

Daha önce Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar da fMRI verilerini ve Stable Diffusion'ı kullanarak beyin aktivitesini resimlere dönüştürdüklerini açıklamıştı.