Yapay zeka uyardı: Dark Web kabusunuz olmasın!

Dark Web nedir? Basit anlamıyla illegal faaliyterin yürütüldüğü internetin bu kısmı neleri ihtiva eder?

İnternetin karanlık yüzünü yapay zeka ChatCPT'şe sorduk.

Dark web (Karanlık Ağ), internetin genel erişime açık olmayan ve anonim olarak erişilebilen bölümüdür.

Bu ağlara genel bir internet tarayıcısıyla girilebilir mi? Herkesin ulaşımına açık mı?

Dark Web'e, internetin genel kısmından farklı olarak, çoğunlukla anonim tarayıcılar aracılığıyla erişilebilir ve IP adreslerinin gizlenmesine yardımcı olan Tor gibi şifreli ağlar kullanılarak korunur.

Dark Web, illegal faaliyetler, yasa dışı satışlar, siber suçlar ve çeşitli aktiviteler için kullanılmaktadır. Bu nedenle kiminle muhtap olduğunuzu bilemezsiniz.

Bu ağ içinde özel arama motorları, forumlar ve web siteleri bulunuyor. Bu sitelere özel IP adreslerinden güvenlik protokollerini geçerek ulaşılabilinir.

Bu sitelerin birçoğu yasa dışı mal ve hizmetlerin satıldığı yerlerdir. Örneğin, uyuşturucu, silah, sahte kimlikler ve kredi kartı bilgileri gibi illegal ürünler bu sitelerde bulunabilir.

Ayrıca, hacktivist grupları ve siber suçlular tarafından da kullanılabilmektedir.

Karanlık Ağ'ın kullanımı ve erişimi yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilebilir ve güvenlik riskleri içerir.

Bu nedenle, özellikle güvenlik konusunda bilinçli olmak önemlidir. Bu ağlar aynı zamanda kişisel bilgilerinize ulaşabilir. Kontrolünüz dışında bazı yetkilerle bilgisayarınızı talan edebilir.

Uzmanlar, bu tip sitelere giriş yapılmaması ve yetki verilmemesi konusunda kullanıcıları uyarıyor.