Yapay zekaya sohbet etmeyi öğretene 375 bin dolar maaş

ChatGPT gibi üretici yapay zeka araçlarının yükselişi, yapay zeka sohbet robotlarının yanıtlarını test etmeleri ve geliştirmeleri için sorular ve düz yazılar yazan "komut mühendislerine" ihtiyaç yaratıyor.

Bu rollerden bazılarının maaşları 375 bin dolara kadar yükseliyor ve daha da önemlisi bu işi yapabilmek için teknoloji alanında bilgi birikimi de şart değil.

Oksijen’de yer alan habere göre, bir yapay zeka güvenlik ve araştırma şirketi olan Anthropic, şu anda 280 bin ila 375 bin dolar arasında bir maaş aralığıyla "komut mühendisi ve kütüphaneci" için eleman arayışında.

İlana göre, temel programlama becerilerine sahip ve büyük dil modellerine "yüksek düzeyde" aşina olan adaylar bu ilan için uygun.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, komut mühendislerine duyulan ihtiyaçtan bahsetti. Şubat ayında attığı bir tweet'te "bir chatbot eğitmenin gerçekten yüksek kaldıraçlı bir beceri olduğunu" söyledi.

İngiltere ve İrlanda'da bir işe alım ajansı olan Hays'te çalışan Mark Standen Bloomberg'e verdiği demeçte, "Maaşlar 40 bin sterlinden başlıyor, ancak veri tabanımızda yılda 200 bin ila 300 bin sterlin beklentisinde olan adaylar var" dedi ve ekledi: "Uzman komut mühendisleri kendi fiyatlarını belirleyebilir"