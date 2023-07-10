Yazarlar, ChatGPT’ye telif hakkı davası açtı

İçerik oluşturucular, eserlerinin izinsiz bir şekilde yapay zeka araçlarının eğitimlerinde kullanıldığını belirtiyor. Bu bağlamda komedyen Sarah Silverman ve iki yazar, Meta ve OpenAI aleyhine, yapay zeka dil modellerini eğitmek için içeriklerini izinsiz kullandıkları iddiasıyla telif hakkı ihlali davası açtı.

Silverman, Richard Kadrey ve Christopher Golden tarafından açılan toplu davada, Facebook'un ana şirketi Meta ve OpenAI'ın sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullandığı iddia edildi.

OpenAI’a açılan davada ChatGPT'nin istendiğinde yazarların kitaplarını özetlemesi ve bunun da telif haklarını ihlal ettiği belirtildi. Meta’ya açılan davada ise, yazarların kitaplarına LLaMA modellerini eğitmek için kullanılan veri setlerinde erişilebildiği aktarıldı. Her iki iddiada da yazarlar, telif hakkıyla korunan kitaplarının şirketlerin yapay zeka modelleri için eğitim materyali olarak kullanılmasına "izin vermediklerini" söylüyorlar.

Davaların her biri çeşitli türlerde telif hakkı ihlalleri, ihmal, sebepsiz zenginleşme ve haksız rekabetten oluşan altı suçlama içeriyor. Yazarlar yasal tazminat ve kârlarının iadesi istediklerini belirtti.