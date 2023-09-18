Yerli “cep” üreticileri üst segment için hazır

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL- Türkiye’de cep telefonu pazarında yerli üretim hamlesi devam ediyor. Yerli üretim cep telefonlarının pazar payı son 2 yılda yüzde 40’dan yüzde 60’a çıktı. Türkiye’de devlet teşvikiyle başlayan cep telefonunda yerli üretim özellikle giriş segmentini kapsıyor. Yılda 12 milyon adet telefonun satıldığı Türkiye’de, ayda satılan ortalama 1 milyon cep telefonunun büyük bölümünü giriş ve orta segment modeller oluşturuyor. Bu segmentte, yerli cep telefonları pazarı domine eder hale geldi. Yerli üretimin montaj diye küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, teşviklerin orta ve üst segmentlere de yayılmasının zamanının geldiğini belirtti.

Samsung, Vivo gibi yabancı markaların da üretim yaptığı Türkiye’de toplam 10 marka, 50 model üretiyor. Yerli üretimde iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. İlkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye’de yapılırken, ikincisinde anakart dahil tüm sistemler, CKD (complete knock-down) sistemiyle üretiliyor. Türkiye’de, üretilen cep telefonlarını çoğunluğunu giriş ve orta segment modeller oluşturuyor ve fiyatları 3 ila 17 bin TL arasında değişiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2023 yılının birinci çeyreğinde 3,2 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapılırken, bu cihazların yüzde 69’a yakını Samsung, Apple ve Redmi markalarının ürünlerinden oluştu.

Yerli üretimin giriş segmenti için yarattığı vergi avantajının çok önemli olduğunu belirten Turnacı, “Bu vergi avantajı geliştirilmeli ve genişletilmeli. Neden üst segmentler de Türkiye’de üretilmesin. Yatırımların artması cep telefonu piyasası için önemli” dedi. Üst segmentte kayıt dışılığın fazla olduğunu ifade eden Turnacı, üst segmentte teşviklerin geliştirilmesinin, sektöre denge getireceğini ifade etti.

■ “ÜRETİMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye’ye yatırımlarını uzun vadeli planladıklarının altını çizen Vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, son dönemde Türkiye’de tüketicilere sunduklarını modellerin sayısını artırdıklarını söyledi. Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyleyen Şensoy, şunları anlattı: Vivo olarak 2021 yılında Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8. üretim merkezimiz olarak 20 milyon dolar yatırım ile Gebze’de açtık. Türkiye üretim tesisimiz Vivo’nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkardı. Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile hizmete giren vivo Türkiye tesisinin aktif kapasitesini 2022 sonunda devreye aldığımız üçüncü üretim bandı ile yüzde 35 oranında artırdık. Bildiğiniz gibi kendi segmentinde beğeni toplayan Vivo Y serisindeki tüm modellerimizi bu tesisimizde üretiyoruz. Son olarak V29 Lite ve V29’u tüketicilerle buluşturduk. V Serisi’nin bu iki yeni üyesine de tüketicilerin ilgisi ilk andan itibaren yoğun oldu. Orta segment akıllı telefon pazarında önemli paya sahip V29 serisi ile bu yıl pazar payımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye çok değer verdiğimiz ve bizim için çok önemli bir pazar. Burada üretimimizi sürdürerek tüketicilere rekabetçi ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.