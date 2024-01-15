YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapları yavaşlatıyor

Google, reklam engelleyici kullananlar için site genelinde yavaşlatma uygulaması başlattı.

YouTube’da kullanıcılar, yıllardır reklam engelleyicilerden faydalanıyor. YouTube’a göre reklamlardan kaçınmaya yönelik bu yöntem, hizmet şartlarını ihlal ediyor.

Platform, kullanıcılara “Reklam engelleyiciler YouTube hizmet şartlarını ihlal ediyor. Reklam engelleyicinizi kapatmanız önerilir.” vb. mesajlar bir süredir zaten gösteriyor. Bunu aşmanın yolları bulundu ancak Google, artık reklam engelleyici kullanımına hiç izin vermiyor; site genelinde yavaşlatma uygulaması başladı.

Donanımhaber'de aktarılana göre, reklam engelleyici kullanımı YouTube’u aniden yavaşlatıyor ve siteyi kullanılamaz duruma getiriyor. Reklam engelleyici kapatıldığında YouTube eski haline dönüyor.

Söz konusu gelişme ile ilgili YouTube cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, kullanıcıların şikayetleri artmaya devam ediyor.