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32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Ekonomik kriz nedeni ile ödeme güçlüğü çeken 32 yıllık Leras Tekstil konkordato talep etti. Köklü firma 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirilecek.

Haber Merkezi
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32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
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1993 yılında Mehmet Zeki tarafından kurulan sektörün köklü firmalarından Leras Tekstil, girdiği ekonomik darboğazı atlatamayarak konkordato ilan etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre, Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bu kararla şirketler, borçlarını yapılandırmak üzere 3 aylık bir süre elde etti.

32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Resim : 1

İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç tutarını göz önünde bulundurarak üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince şirketler hakkında tüm haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu, böylece firmalara toparlanma fırsatı tanındı.

Mahkeme kararında dikkat çeken bir diğer nokta ise, şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin durumu oldu. Karara göre, bu çeklerin geçici mühlet süreci devam ettiği müddetçe bankaya ibrazı halinde "konkordato sürecindedir" şerhi düşülecek.

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