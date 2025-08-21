  1. Ekonomim
69 yıllık köklü tekstil firmasından konkordato süreciyle ilgili açıklama

Akın Tekstil A.Ş., konkordato sürecinde alacaklıların 15 gün içinde İstanbul Bakırköy’deki Komiserliğe başvurmaları gerektiğini ve bildirimde bulunmayanların konkordato görüşmelerine dahil edilmeyeceğini açıkladı.

Akın Tekstil A.Ş., konkordato sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Şirketin bildiriminde, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/255 sayılı konkordato dosyası kapsamında alacaklıların başvuru süreci hakkında bilgi verildi.

Konkordato Komiserliği tarafından yayımlanan duyuruda, şirketten alacağı olanların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurularını yapmaları gerektiği belirtildi. Başvurular, İstanbul Bakırköy’deki komiserlik adresine bizzat ya da posta/kargo yoluyla yapılabilecek.

Alacak kaydı sırasında kimlik veya imza sirküsü gibi belgeler talep edilecek. Ayrıca e-posta adresi bildiren alacaklılara, kayıt işlemi tamamlandığında bilgi gönderileceği açıklandı.

Komiserlik, alacakların geçici mühlet tarihinden önce ve sonra doğan kısımlarının ayrı ayrı gösterilmesini, TL ve döviz bazlı alacakların da net şekilde bildirilmesini zorunlu kıldı.

Açıklamada, alacaklarını bildirmeyenlerin, şirket kayıtlarında yer almadıkça konkordato projesi görüşmelerine dahil edilmeyeceği uyarısı da yapıldı.

