Bakan Bolat: Ev tekstilinde ihracat hedefi 3 milyar dolar

EKONOMİ/İSTANBUL

Ev tekstili sektörünün en büyük ve en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan HOMETEX, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. Bu yıl 11 holde, toplam 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen HOMETEX, 700'e yakın firmanın yenilikçi koleksiyonlarına ve ileri teknoloji ürünlerine ev sahipliği yapıyor.

HOMETEX 2025 Fuarı'nın Türkiye'nin fuarcılıkta geldiği noktayı gözler önüne serdiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılışta yaptığı konuşmada, “Avrupa'da bilinen ev tekstili fuarları vardı ama şu anda Türkiye'miz adeta fuarcılığın merkezi konumuna geldi. Giyim, tekstil, seramik, kuyumculuk, mobilya ve halı fuarlarımız kendi içinde dünya markası haline geldi. Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel özetidir” dedi.

Ömer Bolat, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncü sırada olduğunu belirtirken, Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatının 2024 yılında 2,9 milyar dolara yaklaştığını hatırlattı. 2025 yılının ilk dört ayında ise ev tekstili ihracatının %2,1 artışla 950 milyon dolara ulaştığını ve bu yılı yaklaşık 3 milyar dolar bandında tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün halı da dahil olmak üzere toplamda 32,1 milyar dolarlık ihracata sahip olduğunu, diğer yan sektörlerle birlikte bu rakamın 34,8 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İhracatçılara destekler artıyor

İşsizlik oranının son yirmi yılın en düşük seviyesi olan yüzde 7,9'a gerilediğini ve istihdamın 32,6 milyona yükseldiğini belirten Bakan Bolat, ihracatçılara verilen desteklerin önemine değindi. Ömer Bolat, Eximbank kaynaklarının artırıldığını, Türkbank'ın faaliyete geçtiğini ve ihracatçı birliklerinin kurduğu İhracat Geliştirme Şirketi (İGE) ile kefalet imkanlarının genişletildiğini aktardı. Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan ihracat destekleme stratejisinin uygulandığını dile getiren Bolat, geçen yıl 24,5 milyar lira hibe destek verildiğini, bu yıl ise en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılara vereceklerini ifade etti. Avrupa Yeşil Dönüşümüne uyum kapsamında da firmalara yeşil dönüşüm için eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firmalara hibe destek verdiklerini ekledi.

“Katma değeri yüksek sektörlerdeniz”

HOMETEX Fuarı'nın metrekare ve katılımcı açısından dünyanın en büyük buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirten BTSO ve KFA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sürdürülebilirlik kavramının ete kemiğe büründüğü fuarın, sektör temsilcilerinin sadece üretmek ve satmakla kalmayıp, aynı zamanda moda, trend ve akımları belirleyen tasarım gücünün de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değeri açısından da ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladığına dikkat çeken Burkay, “Ev tekstili sektörü her ne kadar teknoloji yoğun bir alan olarak görülmese de içinde tasarımı, markayı, kaliteyi ve inovasyonu barındırıyor. Kilogram başına 8 doların üzerindeki ihracat değeriyle, Türkiye'nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biriyiz” dedi.

“İhracatta çift haneli büyüme hedefi var”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX Fuarı'nın 32 yıldır devam eden serüveninde dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldiğini söyledi. Bayram, Türk ev tekstili sektörünün tarihsel mirasını çağdaş üretim kabiliyetiyle birleştirerek dünya pazarlarında saygın bir konuma ulaştığını ve "Made in Türkiye" etiketinin kalite ve güvenin sembolü haline geldiğini vurguladı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye'nin üretimle ve ihracatla büyümek zorunda olduğunu, istihdamı da bu şekilde artırmaları gerektiğini belirtti. İhracatta ilk 4 ayda yüzde 4'lük bir artış sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını, yüzde 7'nin üzerinde bir artış sağlamaları gerektiğini dile getiren Gültepe, Türkiye'nin 2028'de 375 milyar dolarlık mal ihracatı ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi olduğunu hatırlattı.