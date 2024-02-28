Bebe ve çocuk konfeksiyonu markalaşmaya odaklanacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiren sektörün rekabet gücünü artırmak için tasarım, yeni pazarlar ve markalaşmaya odaklanacağını söyledi. Yılmaz, Rusya’nın yanı sıra Türk cumhuriyetleri, Afrika, Doğu Avrupa’nın sektörün önemli pazarları arasında yer aldığına işaret ederek, “Şu günlerde sektör olarak pazarımızı nasıl geliştirebileceğimizin araştırmalarını yapıyoruz. Sektör olarak tasarım ve pazarlamaya odaklandık. Markalaşmayla büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Yılda iki kez düzenlenen Junioshow fuarının bu yıl teke indirileceğini hatırlatan Servet Yılmaz, yılda bir fuar ve bir alım heyeti planladıklarını anlattı. BEKSİAD olarak 4’üncü URGE’yi de başlatmaya hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz, URGE’ler sayesinde pek çok firmanın yurt dışına açılarak ihracata başladığını dile getirdi. Sektöre nitelikli çalışan yetiştirmek için eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Servet Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açılan tasarım bölümünün ilk mezunlarını vermeye başladığını, ayrıca Orhaneli Meslek Yüksekokulu’nda da bir bölüm açılması için görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Lise düzeyinde de pek çok okulla işbirliği yaptıklarını kaydeden Yılmaz, dernek üyesi firmalarda staja başlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından sektöre kazandırıldıklarını anlattı. BEKSİAD’ın 250 üyesi bulunduğuna işaret eden Yılmaz, 2 yıl içinde bu sayıyı 500’e çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

“Kapanan firmalarla karşılaşabiliriz”

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Bursa’da doğrudan ve dolaylı olarak 60 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizen Servet Yılmaz, işçilik maliyetlerindeki artışın istihdam yoğun olan tekstil sektörünü zorladığına dikkati çekti. Yılmaz, “Rekabetçilikte zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Bebe çocuk konfeksiyonunda bazı büyük üreticilerin pazardan çekilmesi onlara üretim yapan sektör temsilcilerini zor duruma soktu. Özellikle işçilik özelindeki maliyet artışları sektörü zorluyor. Gerçek maliyetlerle fiyat belirleyeceğimiz ‘sarraf hesabına’ geri dönmemiz gerekiyor. Pazarlarımızdaki durağanlık da insanların satın alma kabiliyetlerini azalttı. Bu süreçte şekil değiştiren, küçülen, kendi kabuğuna çekilen firmalar oldu. Böyle sürerse ilerleyen günlerde sektörümüzde kapanan firmalarla da karşılaşabiliriz” diye konuştu.