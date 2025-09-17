Bursalı tekstilciler, Suudi Arabistan’da yeni iş birliklerinin kapısını araladı

EKONOMİ (BURSA) - Ticaret Bakanlığı destekleri ile tekstil sektörüne yönelik hayata geçirilen iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında firmalar, yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen Suudi Arabistan’da önemli temaslarda bulundu. Düzenlenen fuarda 18 küme firması dünyanın çeşitli ülkelerinden alıcılarla bir araya geldi. Fuarın otel ve otel ekipmanları konseptinde perdelik kumaş, yatak örtüsü ve ev tekstili üretimi yapan Bursalı firmalar için önemli bir ticari platform sunduğunu ifade eden BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, “Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu doğrultusunda yüzlerce otel ve benzeri yapının inşaatı planlanıyor. BTSO’nun öncülüğünde, UR-GE desteğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmemiz, sahada doğrudan varlık göstermemiz açısından büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan’la gelişen ilişkiler çerçevesinde ticari diplomasi adına atılan bu adımlar, odamızın yürüttüğü UR-GE çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Fuarda mevcut müşterilerimizin yanı sıra birçok yeni bağlantı kurduk. Hem ticaretin gelişmesi hem de ikili ilişkilerin ilerlemesi açısından verimli bir organizasyon oldu. Suudi Arabistan’ın Türk tekstiline duyduğu ilgiyi bir kez daha net şekilde gördük. Elde ettiğimiz sonuçlar, geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin habercisi” dedi.

Bursa iş dünyası temsilcileri, Suudi Arabistan programı kapsamında ev tekstili sektörüne yönelik önemli temaslarda bulundu. Heyet, Riyad’ın önde gelen toptancı bölgeleri arasında yer alan King Abdullah, Al Wurud, Al Faisaliyyah ve Al Jazirah bölgelerini ziyaret ederek pazarın dinamiklerini yerinde gözlemledi.