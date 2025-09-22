Bursalı tekstilcilerden Paris’te fuar çıkarması

EKONOMİ (BURSA) - Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğini şekillendiren Premiere Vision Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından profesyonelleri Paris’te bir araya getirdi. Bursa’dan da 56 firmanın stant açarak katıldığı fuarda, firmalar yenilikçi koleksiyonlarını ve güçlü üretim kapasitelerini küresel alıcılarla buluşturma fırsatı elde etti. Fuarın bu yılki teması olan inovasyon ve teknoloji, özellikle sürdürülebilir üretim, dijital çözümler ve yeni nesil materyaller üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda firmalar hem mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirme hem de yeni iş birlikleri geliştirme imkânı buldu. Paris’te düzenlenen 57. Texworld Fuarı ise dünya tekstil tedarik zincirinin en önemli platformlarından biri olarak dikkat çekti. Türkiye’den 37, Bursa’dan ise 16 firma fuarda stant açarak koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sundu. Fuarın öne çıkan başlıkları ise döngüsellik, izlenebilirlik, yapay zekânın tasarımdaki rolü ve biyolojik kaynaklı malzemeler oldu.

“İhracat sektörümüzün çıkış noktası”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, Paris’te düzenlenen her iki fuarı da ziyaret ederek Bursa firmalarıyla bir araya geldi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ihracat odaklı çalışmaların sektör adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Tekstil sektörümüz önemli bir eşikten geçiyor. Bugün büyük zorlukları aşarak elde ettiğimiz pazarları korumak, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İhracatı, hem sektörümüzün hem de ülkemizin en önemli çıkış noktası olarak görüyoruz. Özellikle teknoloji ve inovasyon temasıyla gerçekleştirilen fuarlar, aslında firmalarımızın katma değerli üretimi ve geleceğe yönelik çizecekleri yol haritaları açısından da çok değerli” dedi.