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“Elastan ipliğe zam sektörü zora sokar”

İplik üreticileri, elastan ipliğe uygulanan referans fiyatın piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu belirterek Ticaret Bakanlığı’na itiraz dilekçesi sundu. Sanayiciler, düzenlemenin rekabet gücünü zayıflatacağını ve maliyetleri artıracağını ifade etti.

Esra Özarfat
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“Elastan ipliğe zam sektörü zora sokar”
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ESRA ÖZARFAT / BURSA

Tekstil sektörünün temel hammaddelerinden biri olan, esneklik ve geri toplama özelliği istenen kumaşların üretiminde özellikle de kadın ve erkek dış giyim, spor giyim, iç giyim, mayo, çorap, denim gibi birçok üründe önemli bir hammadde olarak kullanılan elastan iplikte, ithalata yönelik referans fiyat uygulaması üreticilerin tepkisini çekti. 5402.4400 G.T.İ.P. numaralı elastan iplik için 11 Temmuz 2025 itibarıyla 8.00 ABD Doları/ Brüt Kg olarak belirlenen yeni referans fiyatın, piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini savunan iplik üreticileri, düzenlemenin kaldırılması için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne resmi dilekçeyle başvurdu. Dilekçede, referans fiyat nedeniyle kilogram başına 1,40 ila 2,00 dolar arasında ek maliyet oluştuğu belirtilerek bu durumun hem iç piyasada fiyat artışlarına neden olacağı hem de sanayicinin ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Sektör temsilcileri, referans fiyatın fiili piyasa fiyatlarının çok üzerinde belirlendiğini ve bu uygulamanın birkaç yerli üretici lehine tekelleşmeye açık bir yapı yarattığını dile getirdi. Ayrıca, bu tür maliyet artışlarının Türkiye’nin enfl asyonla mücadele programına da ters düştüğünün altı çizildi.

“Adil rekabet ortamı korunmalı”

Halihazırda döviz kuru baskısı ve iç talep daralması gibi sorunlarla boğuşan tekstil sanayisinin, bu tarz tek tarafl ı düzenlemelerle daha da zorlanacağı ifade edilen dilekçede, mevcut referans fiyat uygulamasının tamamen kaldırılması talep edildi. Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon üretiminde global ölçekte rekabet ettiği bir ortamda, bu tür maliyet baskılarının sektörün geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekilen dilekçede sanayiciler, karar alınırken hem güncel ithalat verilerinin hem de yerli üretici fiyatlarının dikkate alınmasını istedi. Dilekçede: “Güncel ithalat fiyatları ve yerli üretici maliyetleri dikkate alınarak, sektörün sürdürülebilirliği için 5402.4400 G.T.İ.P. numaralı elastan iplikte uygulanan referans fiyat uygulamasının tamamen kaldırılmasını arz ve talep ederiz” ifadeleri yer alırken, sektör temsilcileri, adil rekabet ortamının korunması ve tekstil sanayisinin ayakta kalabilmesi için kamu otoritelerinin sanayicinin sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi. Referans fiyat uygulaması biri Koreli diğeri de Türk iki üreticinin talebi üzerine hayata geçirilmiş ve 11 Temmuz 2025 itibarı ile uygulanmak üzere karara bağlanmıştı.

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