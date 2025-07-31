Ev tekstilcileri, geleceği şekillendirmenin yeni yollarını arıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sektör Buluşmaları toplantılarının ikincisi ev tekstili firma temsilcilerinin katılımıyla DOSAB Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İlk toplantı, tekstil boyahaneleri firmalarının temsilcileriyle DOSAB Atıksu Arıtma ve Atıksu Geri Kazanım Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti. Ev tekstilcilerinin buluşmasında açılışı DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül yaptı ve bölgedeki elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile atık su deşarjı verilerini paylaşıp, son 5 yıllık değişimleri anlattı. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski’nin proje ve yatırımlarla ilgili sunumunun ardından sektör firmalarının temsilcileri, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantıda, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkan adayı olan DOSAB sanayicisi Ufuk Ocak da bir konuşma yaptı. Türk ev tekstili sektörünün yıllık 3,5 milyar doları aşan ihracatı, 50 bini aşan istihdamı ve 2 binden fazla üretici firmasıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Ocak, “Amacımız bu potansiyeli ileriye taşımak, markalarımızı dünya vitrinine çıkarmak” dedi. Ufuk Ocak, ev tekstili sektörünün geleceğini yeniden şekillendirmek için yola çıktıklarını belirterek, “Bu yolculuk, sektörün içinden gelen, yıllardır emek veren, vizyoner ve deneyimli isimlerle yapılan uzun istişareler sonucunda atılmış bir adımdır” diye konuştu.

Sektör, HOMETEX World ile dünyaya açılacak

Türkiye’nin dünya pazarlarında sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme ve markalaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atabileceğini vurgulayan Ocak, “TETSİAD’ın öncülüğünde sektörü daha ileri taşıyacak bir yapı kurmak için sorumluluk üstlendik” diye konuştu. Yeni dönemde oluşturulacak yönetim kurulunun hem tecrübeden hem de genç kuşakların dinamizminden besleneceğini belirten Ocak, bölgesel ayrışmalardan uzak, ortak hedeflere odaklanan, ulusal ve uluslararası projelerle ses getiren bir TETSİAD vizyonu ortaya koyacaklarını söyledi. Ev tekstili sektörünün en büyük markalarından biri olan HOMETEX Fuarı’nın yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadıklarını kaydeden Ocak, “2021’de fuar iptal riskiyle karşı karşıyayken, sektörümüzü yalnız bırakmadık. KFA Fuarcılık ile birlikte HOMETEX markasını yeniden ayağa kaldırdık. Bu bir cesaret, vizyon ve kararlılık hikayesidir” diye konuştu. Yeni dönemde HOMETEX World projesiyle ABD, Afrika ve Körfez ülkeleri gibi stratejik pazarlarda fuarlar düzenleyeceklerini açıklayan Ocak, genç girişimciler ve kadın profesyoneller için Genç TETSİAD ve Kadın Girişimcileri kuracaklarını anlattı.