Inditex, Türkiye’den alımı düşürmeyeceği sözünü verdi

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, Türkiye’den alım yapan en büyük alım gruplarının başında gelen ve aynı zamanda 200’ün üzerinde mağazası ile Türkiye’den en fazla gelir elde eden gruplardan biri olan Inditex’in CEO’su Oscar Garcia Maceiras ve beraberindeki üst düzey yetkililerle Inditex’in İspanya’daki yönetim merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Inditex ile iş birliğini sürdürülebilir kılmak için mevcut şartlarda elzem hale gelen öneriler paylaşılırken, başta enerji olmak üzere; üretim, denetim ve satın alma süreçleriyle ilgili kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Inditex yönetimi Türkiye’ye davet edildi

Geçen hafta gerçekleşen toplantıda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, İHKİB Sürdürülebilirlik ve Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Nilgün Özdemir, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş gibi birçok sektör temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıllarda da gerçekleşen ziyaretin ikinci ayağının ise Türkiye’de gerçekleşmesi yönünde karar alındı. Bilindiği üzere Türkiye, 2,5 milyar dolara yakın değer ile grubun global tedarik ağında yüzde 20’nin üzerinde pay ile ilk sıralarda yer alıyor. Görüşmede grubun tedariki içinde Türkiye’nin payında herhangi bir değişim olmadığı, bundan sonraki dönemde de bu rakamın düşülmesi yönünde bir planın olmadığı dile getirildi.

Ancak yine grup, gerek sosyal gerek çevresel ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda uygunluk ile ilgili olarak Türkiye’yi çok daha fazla zorluyor, hatta tedarik ağında yer alan diğer ülkelere kıyasla bu baskılar çok daha yüksek oranda gerçekleşiyordu. Görüşmede bu konuların da gündeme geldiği belirtildi.

■ Satış geliri alımını geride bıraktı

Inditex grubu markalarının Türkiye’de Ocak 2025 itibari ile 204 mağazası bulunuyor. 45 mağaza ile Zara ilk sırada yer alırken, Bershka’nın 31, Pull&Bear ve Stradivarius’un 30’a mağazası, Oysho’nun 29, Massimo Dutti’nin 24 ve Zara Home’un ise 15 mağazası yer alıyor. Geçen yıl ilk mağaza ile Türkiye’ye giren Lefi tes ise 7 noktaya ulaştı. Böylece grubun Türkiye’deki mağaza sayısı Lefties ile birlikte 211’e çıkarken çalışan sayısı ise 6 bin 267 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin fi nansal tablosunda yer alan bilgilere göre grubun geçen yıl Türkiye’de vergi öncesi karı 526 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu da grubun tüm markaları ile birlikte geçen yıl 4 milyar Euro’ya yakın satış yaptığı anlamına geliyor. Inditeks’in perakende satışı öncesi ithalatı ise 900 milyon Euro seviyesinde. Grubun alım miktarı ise 2,5 milyar dolar civarında.