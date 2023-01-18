LC Waikiki’den dijital stil danışmanı: Elsiva

Türkiye’nin en büyük, AB’nin ise 6. büyük hazır giyim markası LC Waikiki, Elsiva adı verilen dijital stil danışmanı hizmeti başlattı. Dün itibari ile canlıya alınan hizmet kapsamında Elsiva, belirlenen algoritmalarla kullancılarına en uygun kombin önerileri sunacak. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, hayal edenlerin ilkleri yapma olasılıklarının yüksek olduğunu belirterek Elsiva’nın da bu hayalin bir ürünü olduğunu belirtti.

3D avatar için çalışma sürüyor

Modada en önemli konunun kombinleme olduğunu dile getiren Yiş, şöyle devam etti: “Bu konuda senelerce çalıştık. Birçok markanın çalıştığı isimlere gittik, onları takip ettik hiçbirinde istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz de kendimiz bir yola çıkalım dedik ve Elsiva hikayesi başladı. Elsiva, halkın markamıza verdiği bir isim. Vizyonumuzu bu doğrultuda kurduk. 4K1H dediğimiz kalite, keyif, kolaylık, kişiselleştirme ve hızı odağımıza aldık ve onu teknolojiyle buluşturduk. Türkiye’nin ilk dijital stil danışmanı olan Elsiva, misafirlerimize son moda trendler ışığında stillerine uygun kombin önerileri sunacak. Şimdi 3D avatar projemizle, herkesin ürünleri satın almadan önce kendi üzerinde nasıl duracağını ve hangi beden satın alması gerektiğini görebildiği bir sistem üzerinde çalışıyoruz.” Yiş, markanın e-ticaret performansı ile ilgili de bilgi verdi ve salgın öncesi yüzde 2-3’lerde olan oranın salgınla birlikte yüzde 9-10’lara çıktığını söyledi.

Online'ın payı yüzde 17'e ulaştı

2021’de pazar yerlerinden çıktıklarını ve bunu Türkiye’de ilk yapan şirket olduklarına dikkat çeken Yiş, “Online satışların yüzde 40-45’i pazar yerlerinden geliyordu ve bir anda o satıştan vazgeçtik. İşler bizim için iyi gitti. 2022’de sektörde online satışlar yüzde 30’lara yakın düşerken bizde yüzde 30-40 yükseldi ve son çeyrekte yüzde 17’lere çıktı” dedi. Toplantıda verilen bilgiye göre marka her gün 50 bin adet paket gönderimi yapıyor. Yiş, aynı zamanda bir pazar yeri olarak hizmet verdiklerini belirterek komisyon usulü çalışmaya da 2 ay sonra geçecekleri bilgisini paylaştı.