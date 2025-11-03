Mısırlı/Taşçı: Tekstilde ucuz ürünleri rakip ülkelere kaptırdık

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Mısırlı Underwear and Socks, mağazalaşma atağı başlattı. 2022 yılında Aytuğ Dijital A.Ş bünyesine katılan markanın Nişantaşı’nda hizmete açılan ilk mağazasının açılışında basın mensupları ile bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı, markanın geçmiş dönem performansı ve gelecek dönem hedefl eri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni üretim tesisini Mısır’da faaliyete geçirmek için gün saydıklarını belirten Taşçı, “4 üretim tesisimiz var. Yeni dönemde Mısır’da da 10 milyon dolar yatırım değeri ile bir fabrika kurduk. 2-3 ay içinde faaliyete geçecek. Orada da 600 kişilik bir istihdam yaratacağız. Bu yatırımı yaparken de Türkiye’deki herhangi bir kapasite azaltma ya da fabrikayı Mısır’a taşıma gibi bir durum söz konusu olmadı. Buradaki kapasiteye ilave bir yatırım oldu Mısır’da. 60-70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimin yüzde 80’ini ihraç ediyor, yüzde 20’sini de iç pazarda satıyoruz. Ancak Türkiye son dönemde bazı ucuz ürün gruplarında rekabetçiliği kaybetti. Sadece çorapta değil, tüm tekstil sektöründe benzer durum söz konusu. Bu ürün gruplarını Malezya, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere kaptırdık. Bunları burada üreterek rekabetçi olamayacağımız için Mısır’da ilave yatırım yaptık. Kaybımızı bu şekilde telafi etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşçı, 2026 sonuna kadar 100 mağaza açacaklarını, mağaza başına yatırımın ise 100 bin dolar civarında olacağını söyledi.