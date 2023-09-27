Recep Demiray’ın koleksiyonu Milano’da sergilendi

Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Milano Moda Haftası, 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aralarında dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olan moda haftasında, özel tasarımlarını sergileyen isimlerden biri de ünlü modacımız Recep Demiray oldu.

Tarihi Barozzi Sarayı’nda gerçekleştirilen defileye aralarında eleştirmenlerin de olduğu 300’e yakın özel davetli katıldı. Recep Demiray imzasını taşıyan 15 özel tasarım, “Fashion in the city” etkinliği kapsamında İtalyan mankenler tarafından sergilendi. Defile sonunda konuklarını selamlayan Recep Demiray, büyük alkış aldı.

Ünlü modacıların, markaların ve tasarımcıların bir araya geldiği bu global etkinlikte yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Recep Demiray, “2024 yaz koleksiyonumu Milona Moda Haftası’nda, hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında denk gelen anlamlı bir zamanda sunduğum için çok gururlu ve mutluyum. Bundan sonraki çalışmalarımda her yıl farklı coğrafyalarda ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. Türk modası dünya markası olacak bir niteliğe sahip, çok kaliteli ve sıra dışı ürünler üretiyoruz” dedi.