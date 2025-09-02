Tekstil sektörünün geleceği için yarış başladı

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 7. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl ‘verimlilik’ ana temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, tekstil sektöründe katma değer, dijitalleşme, üniversite-sanayi iş birliği, ileri malzemeler, proses ve üretim teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik, teknik tekstiller, yerlilik ve millilik, pandemi sonrası çözümler ve deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi kritik alanlarda yenilikçi projeleri bekliyor. Yarışma Level-Up ve Scale-Up olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Level-Up kategorisi henüz fikir aşamasındaki girişimlere ürünleştirme sürecinde destek sağlarken, Scale-Up kategorisi ise halihazırda ürün veya hizmet geliştirmiş girişimlerin pazarda güçlenmesine katkıda bulunuyor. Yarışmaya, tekstil sektörüyle ilgisi bulunan profesyonellerden akademisyenlere, Ar-Ge çalışanlarından tasarımcı, girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kitle katılabiliyor. Katılımcılar, yarışmaya 3 Ekim 2025 tarihine kadar www.techxtile.net adresinden başvuru yapabilecek. Yarışmada her iki kategoride ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek. Ayrıca Bahar Korçan Sürdürülebilirlik Özel Ödülü ve Kadın Girişimci Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

Tekstil sektörünün Türkiye’nin ihracatında lokomotif bir rol üstlendiğini kaydeden UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tasarımın sağladığı farkındalık ve katma değer bizi küresel rekabette bir adım öne taşıyor. Gelecek dönemde de bu yarışmayla birlikte daha fazla girişimcinin, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda projeler geliştireceğine ve Türkiye’yi dünya tekstilinde lider ülkelerden biri haline getireceğine yürekten inanıyoruz” dedi.