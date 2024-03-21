Tekstilci ihracat kaybını katma değerle aşacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler, yüksek enerji maliyetleri ve buna bağlı olarak üretim maliyetlerindeki artış gibi nedenler geçen yıl tekstil sektörünün büyümesinde ivme kaybına yol açtı. Özellikle Avrupalı büyük üreticilerin üretimlerini büyük ölçüde başka ülkelere kaydırması tekstil kenti Bursa’da üretimini bu gruplara endeksleyen firmaların üretimlerinde düşüşe neden oldu. Öyle ki yeni yılın ilk iki ayında Bursa, hazır giyim ihracatında yüzde 7,9, tekstilde ise yüzde 3,1 geriledi. Hazır giyim ihracatında 2023 yılını yüzde 8,2, tekstil ihracatını 0,2 kayıpla kapatan Bursalı tekstilciler, kayıplarını katma değerli üretime odaklanarak telafi etmeyi planlıyor. Bursalı tekstilcilerin gündeminde sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim ilk sırada yer alıyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatçı firmaların yaşadığı pazar kaybının önlem alınmaması halinde bu yıl da devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlar ve getirilecek vergi oranları nedeniyle küresel rekabetin daha da zorlaşacağını vurgulayan Engin, “Sürdürülebilirlik, yeşil enerji, konusunda hızlı hareket etmek zorundayız” dedi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir de Türkiye’nin Uzak Doğu’daki rakiplerine karşı üstünlüğünü sürdüreceğine işaret ederek şunları söyledi: “Ülkemizin markalaşmaya, yüksek birim fiyatlı ihracata odaklanmaya devam etmesi ve teknik tekstillere yönelmesi gerekiyor. Rekabet gücümüzü artırmak için, Ar-Ge’ye yatırım yapmalıyız. Katma değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilir ve küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebiliriz.”

Yeni nesil malzemeler üzerinde çalışıyor

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, üst düzey performans sergileyen grafen gibi, elektriksel ve termal iletkenleri sunabilen teknolojik yeni hammaddeler üzerinde çalıştıklarının altını çizerek, “Çevre dostu selüloz bazlı elyafların kullanımıyla atık oluşumunu minimize eden bir üretim modelini benimsiyoruz. Üretim süreçlerimizde doğal ham maddelerin ve biyo-bazlı kimyasalların kullanımına özen gösteriyoruz. Ar-Ge merkezimiz, dahil olduğu Sustainable Antimirobial and Antiviral Nanocoating Projesi ile Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini desteklediği Horizon Europe çevre programına katıldı ve Avrupa Komisyonu’ndan destek almaya hak kazandı” diye konuştu.

Karbon eylem haritası çıkarıldı

Geleneksel yöntemlerle tekstile devam etmek yerine kendi koleksiyonlarını oluşturmayı tercih ederek tasarımcı kimlikleriyle öne çıktıklarını belirten Seçen Tekstil CEO’su Hilal Gülseçen, “Arkasında güçlü hikayelerin olduğu koleksiyonlar tasarlamaya odaklandık. Koleksiyonculuğa yapılan yatırım bize katma değerli üretim sağladı. İhracat kilogram değerimiz 30 euroya ulaştı. Tensel karbon zero ipliğinden ürettiğimiz kumaşla dikilen kıyafet Oscar Töreni’nde iklim aktivisti Maggie Baird tarafından giyildi ve dikkat çekti. Ayrıca recyle akrilik denemeleri yapıyoruz. 2024 yılına koleksiyonlara asetat ürünü de girecek” dedi.

Cirodaki teknik iplik payı artacak

Sanatsal, Teknik ve Sürdürülebilir temalarına sahip teknik özellikli ipliklerin cirodaki toplam payını önümüzdeki 5 yılda yüzde 25’e yükselteceklerini kaydeden Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Durak, otomotivden yatak endüstrisine, tıptan denizcilik faaliyetlerine kadar birçok farklı sektöre üretim yaptıklarını anlattı. Durak, su geçirmez, geç tutuşma özelliğine sahip, iletken, ışığı yansıtan, UV dirençli, karanlıkta parlayan, kesilmeye dirençli iplikler ürettiklerini ifade ederek, teknik uygulamalara dönük özel geliştirdikleri ipliklerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik taleplerini karşılayan çözümler sunduklarını aktardı.

Döngüsel ekonomi ve teknik tekstillere odaklandı

“High count” gibi nitelikli ve özellikli filament iplikler üretebilecek yapıda tasarlanan tesislerinde döngüsel ekonomi ve teknik tekstillere odaklandıklarını belirten Korteks Genel Müdürü Barış Mert, tekstildeki gerilemeye dikkati çekerek, “Tüm bunlara rağmen tekstil sektörünün en hızlı toparlanan sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu dönemsel etkileri en aza indirmek için uzun vadeli stratejilere ihtiyaç var. Örneğin teknik tekstiller ve akıllı tekstillere yoğunluk verilmesine, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine, Ar-Ge/Ür-Ge ve inovasyon odaklı iş modellerinin ilk etapta desteklenmesine ihtiyaç olduğuna inanıyorum” diye konuştu.