Tekstilde iş modelleri yeniden şekillenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - TETSİAD Başkan Adayı, Güleser Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ocak, Ekim ayında yapılacak olan seçim öncesi EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği’ni ziyaret ederek seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye bilgi verdi. Ocak, özellikle mikro ihracat, kontrat fuarı ve uzun vadeli planlama konularına dikkat çekerek, “Türkiye’nin cari fazla veren tek sektörü olan ev tekstilinde hedefimiz daha yüksek katma değer ve sürdürülebilir büyüme” dedi.

Ocak, mikro ihracatın klasik ihracata göre daha düşük maliyet ve hızlı teslimat avantajı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Birçok üreticimiz Avrupa’da depo ve satış kanalları bulunduruyor. Nasıl yabancı üreticiler ürünlerini Türkiye’ye kolayca gönderebiliyorsa, bizim de ürünlerimizi Frankfurt’a, Atina’ya, Berlin’e aynı şekilde göndermemiz lazım. Ancak mevcut mevzuat her ürün için ayrı beyanname gerektiriyor. DHL, TNT, FedEx gibi lojistik firmalarıyla görüşüyoruz. Mikro ihracat sayesinde yüzlerce ürün tek beyanname ile çıkabilecek. Bu hem kârlılığı artıracak hem de koleksiyonlarını yurtdışına açmak isteyen üreticilerin önünü açacak.” Ocak, özellikle pandemiden sonra mikro ihracatın globalde öne çıktığını vurgulayarak, TETSİAD üyelerinin bu fırsattan yararlanması için çalışacaklarını kaydetti.

“Kontrat fuarıyla yeni iş alanı oluşturacağız”

Başkan adayı Ocak, İstanbul’da düzenlenecek kontrat fuarı ile sektöre yeni iş fırsatları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ufuk Ocak, “Dünya genelinde otel, hastane, rezidans ve iş yerlerinin tekstil ihtiyaçları için büyük ihaleler açılıyor. Ne yazık ki bu ihaleleri çoğunlukla yabancı firmalar alıyor, biz ise sadece işçilik yapıyoruz. Oysa Türkiye, teknik tekstillerde ve yanmaz kumaş gibi ürünlerde dünya standartlarını yakalamış durumda. Kontrat fuarı sayesinde hem sektörümüzün motivasyonunu artıracağız hem de yeni pazarlar açacağız” dedi.

“2031 yılı için yol haritası hazırlıyoruz”

Ocak, uzun vadeli bir planlama vizyonu ortaya koyacaklarını da belirterek, “Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Ben de üniversitelerden hocalarla, sektörde deneyimli isimlerle, gençlerle, kadınlarla komiteler kurdum. Çok kıymetli isimlerle görüşerek 2031 yılına kadar sektörel yol haritamızı çıkaracağız. Seminerler düzenleyeceğiz, farklı görüşleri dinleyeceğiz. Eski teknolojilerin kaldırılması, yeni enerji çözümleri ve sürdürülebilir üretim modelleri bu planlamanın önemli başlıkları olacak” diye konuştu. Ocak, Anadolu’daki üreticilerin sesini daha güçlü duyurabilmek için Denizli, Bursa ve Ankara’da irtibat noktaları açacaklarını, devlet teşviklerinden yararlanma noktasında bir bilgi ağı oluşturacaklarını açıkladı.