Ticaret Bakanı Bolat: Tekstil ve hazır giyim sektörümüze desteğimiz tam

Bakan Bolat, 2024 yılı itibarıyla tekstil ve konfeksiyon sektörünün 32,1 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 19,7 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörünün 9,4 milyar dolar, halı sektörünün ise 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Sektörün küresel ihracattan aldığı yüzde 3,5 pay ile dünya genelinde 7’nci, Avrupa pazarında ise 4’üncü büyük tedarikçi konumunda olduğuna dikkat çekti.

Bakan, Ticaret Bakanlığı olarak yüksek üretim kapasitesi, hızlı uyum kabiliyeti ve küresel pazarlardaki tecrübesiyle tekstil ve hazır giyim sektörüne desteğin tam olduğunu vurguladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek üretim kapasitesi, hızlı uyum kabiliyeti ve küresel pazarlarda kazanılmış köklü tecrübesiyle ülkemizin kalkınmasına, ihracatımıza ve istihdamımıza can suyu olan tekstil ve hazır giyim sektörümüze desteğimiz tamdır.

Markalaşmadan fuarcılığa, uluslararası entegrasyondan dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda verdiğimiz destekler; UR-GE projeleri ve TURQUALITY programlarımız ile sahada en güçlü şekilde tezahür etmektedir.

Bu vesileyle, dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve ziyaretçileri 'Moda’nın, Tasarımın ve Ticaretin Merkezi Laleli'de' buluşturan 11. Laleli Fashion Shopping Festivali’nin sektörümüze ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."